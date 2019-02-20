台灣網購族好消息　美國亞馬遜可以使用繁體中文購物

▲想在亞馬遜美國網站血拼一番，不怕看不懂英文了，只要在語言選項一鍵設定，就能轉換成繁體中文介面輕鬆瀏覽。（圖／翻攝自美國亞馬遜網站，以下同）

國際中心／綜合報導

「現在您可以使用繁體中文在Amazon上購物」，亞馬遜美國網站近期開始支援起繁體中文，只要在語言設定勾選繁體中文，介面就會自動轉換成繁中，這項服務對台灣網購族可是一大好消息，不但操作起來變得更方便簡單，站上目前共有4500萬件產品可直送來台。

儘管亞馬遜美國網站原先已有支援中文介面，提供的卻是簡體中文版本，如今多了繁體中文後，對台灣消費者來說，瀏覽商品過程更好讀，且多了一份自然親切感。而從語言設定選項查看，另外還支援英文、西班牙文、德文、葡萄牙語，共有5種語言的顯示方式。

實際登入美國亞馬遜體驗繁體中文介面，可以發現主要商品名稱與介紹、產品資訊、結帳過程等有繁中化，但不用太擔心通篇都是照翻的詭異用詞，只是頁面並非百分之百完全翻譯，像是使用者評論、部分商品說明仍有英文顯示，不過相較於全英文，即使頁面呈現了中英夾雜，在選購商品時多少還是有幫助。

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▲美國亞馬遜目前支援英文、西班牙文、德文、葡萄牙語、中文共5種語言，而中文選項又分為「繁體中文」與「簡體中文」。

▲對於台灣消費者，看繁體中文介紹商品，感覺更自然親切。

自己上美國亞馬遜網站購物，最大好處是可以買到台灣未代理引進的產品，或是省下找代購讓人多賺一筆，可惜的是，站上商品雖然多，但像是許多讀者感興趣的Kindle系列電子書閱讀器，暫時沒有提供運送至台灣的服務，仍需透過其他賣家協助購買。此外，目前只有美國亞馬遜支援繁中，日本亞馬遜仍以日文、英文、簡體中文為主，語言服務尚未更新。