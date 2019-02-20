需時2.5天「本周就要出發」　路透：金正恩將搭火車跨中國抵越南

▲ 金正恩2018年3月搭乘綠皮專列訪中。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的二次峰會將於27日在越南河內登場，2名直接了解安全及後勤規劃的消息人士20日向《路透社》透露，越南方正準備安排金正恩搭乘火車，借道中國抵達河內，需時2天半。

報導指出，若要從平壤搭乘火車到越南，金正恩必須穿越幅員廣闊的中國，全程將近4000公里，可能需要至少2天半的時間，也代表他必須在本周出發，才能趕上原定於2月25日抵達的行程。消息人士宣稱，金正恩的專用列車將停靠越南邊境的同登站（Dong Dang），下車後驅車前往170公里外的河內。

此前也有越南政府消息人士向《法新社》透露，數名北韓官員18日前往與中國接壤的邊境地區，「一支北韓官員團周一出現在諒山，他們是從河內搭車過去的。」

此外，另3名直接了解峰會籌備工作的消息人士對《路透社》表示，兩國元首會談的首選地點是河內市中心的國賓館（Government Guesthouse），為一座殖民時期的政府建築；位於國賓館對面的索菲特大都市酒店（Sofitel Metropole Hotel）則是峰會的替代地點。

《路透社》指出，日前有人目擊金正恩書記室室長、北韓國務委員會部長金昌善（김창선）16日前往參觀國賓館和索菲特大都市酒店，但由於金正恩行事隱秘、行蹤敏感，一切計畫都有可能改變。