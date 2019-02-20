癡情女被「咬斷鼻」仍幫求情　1年後難逃酒鬼男友持3種武器殘殺藏屍浴室

▲米沙達耶夫殺死一年前曾為他在法庭上求情的女友。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯薩蘭斯克市（Saransk）日前發生一起殺人案，20歲的洗車工米沙達耶夫（Oleg Myshadaev）在喝光5瓶伏特加後，以鐵鎚、刀子和撞球桿為武器，對20歲的同居女友莎波什尼科娃（Alexandra Shaposhnikova）痛下殺手，目前被法院命令拘留2個月。1年多以前，莎波什尼科娃一部分的鼻子才被男友咬下，當時她還在法庭上求情，「拜託不要讓他坐牢。」

根據英國《每日郵報》報導，同為20歲的米沙達耶夫與莎波什尼科娃是男女朋友，共同居住在距離莫斯科652公里的薩蘭斯克市。米沙達耶夫2017年12月曾在一場伏特加派對上失控，對女友拳打腳踢之外，還咬下她一部份的鼻子。醫生形容莎波什尼科娃的鼻子是「無法修復的」，她最後只能靠複雜的整形手術挽回容貌。

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▲莎波什尼科娃遭受難以想像的暴力對待。（圖／取自免費圖庫pexels）

米沙達耶夫當時在法庭上形容自己受了「無法控制的憤怒與忌妒」驅使，才會對女友做出這麼暴力的事情。儘管如此，莎波什尼科娃仍然選擇原諒男友，並在法庭上為對方求情，「我沒有任何要控告奧列格米沙達耶夫的地方，拜託不要讓他坐牢。」

時隔將近2年，米沙達耶夫同樣是在一次酒醉後對女友施暴，這次直接取人性命，並在伴屍2天後才決定報警。根據警方調查，事件發生在公寓浴室裡，也是屍體陳屍的地方，莎波什尼科娃身上多處遭受刀傷與鐵鎚造成的傷口，背部甚至被撞球桿刺破，致命的一擊是在頭部。警方還在公寓發現5瓶空的伏特加酒瓶。

▲米沙達耶夫用刀、鐵垂和撞球桿殘殺女友。（圖／pixabay）

米沙達耶夫供稱，隔天早上曾和前一晚也睡在公寓裡的女性友人透露，前一天晚上和女友吵了一架，但對方並沒有意識到莎波什尼科娃已經死了。俄羅斯法院目前下令將米沙達耶夫拘留2個月。

事實上，米沙達耶夫在2017年曾被法院判決15年的有期徒刑，但處以緩刑18個月，代表他當時並沒有入獄。