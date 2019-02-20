承諾中國將向美農民買一堆玉米　川普：可能延後貿易談判期限

▲美國一處鄉村玉米田，穀倉的牌子寫著「川普」。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普19日在白宮表示，美中貿易談判進展順利，內容包括將販售美農民的玉米，數量會比任何人所想像的都多，他考慮延後3月1日的最後期限。北京去年反擊華府，對美國一系列農產品徵收關稅後，美國農民就一直處在貿易戰的核心範圍。

《彭博》（Bloomberg）報導，隨著3月1日期限的逼近，中美派出代表持續進行談判，若無法達成協議，屆時川普可能會把對價值2000億美元中國商品的關稅從10％提升到25％。不過，川普19日則說彼此談判進展順利，他願意推遲3月1日這個期限，「我無法告訴你確切的時間安排，但這日期並不是個有魔力的日子（magical date）。很多事情都有可能發生。」

最近幾個月，中美貿易戰暫時休兵，中國已向美國購買大豆，然而，美國農民們仍然相當憂心，迫切想看到作物的需求有所增加。除了大豆，其他產品正面臨關稅威脅，如玉米、櫻桃、豬肉等。

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▲中美貿易談判第3輪。（圖／路透）



川普19日在白宮橢圓形辦公室表示，中美談判內容包括賣掉美國農民的玉米，進展相當順利。事實上，川普的支持者有許多農民，儘管不少人仍力挺總統，有些裂縫也接著出現，愛荷華州上月召開一場會議，一位農民就表示，對於政府的信任可能開始磨損。

為了平息部分怒火，川普則在推特傳達他對於農民的關愛，政府提供一系列援助計畫，藉此抵制關稅的打擊。美國農業部上周表示，該計畫去年9月亮相後，已有超過86萬人申請，款項接近80億美元。

美國農業部副部長錢斯基（Steve Censky）18日在伊利諾州提到，中美貿易談判具有成效，對於是否有讓中國在休戰期間購入更多美國農產品，他拒絕回答，「在這些農業談判中，我們的目標不只要獲得一些非常健全的購買承諾，還要真正達成基本結構的改革，這對長期來說是必要的。」