正妹遇「鄰座男只穿四角褲」　傻眼投訴換來空少聳肩

▲ 法國航空（Air France）是法國的國家航空公司，也是法荷航集團旗下的子公司。（圖／翻攝Air France臉書粉絲團）

國際中心／綜合報導

法國航空（Air France）日前發生一起脫褲爭議，原因是一名男乘客在上機後，竟然脫掉褲子和襪子，下半身只穿著四角褲到處走動，甚至還和一名烏克麗麗男一起合奏音樂，讓一旁的正妹乘客湯普森（Lizzie Thompson）相當傻眼，決定在推特上曝光這齣鬧劇。

根據Metro報導，班機當時正準備從法國巴黎飛往美國洛杉磯，只是在起飛前，湯普森看到走道對面的男子，突然走進廁所內脫掉褲子和襪子，只穿著一件四角褲走動。令人意想不到的是，鬧劇還沒結束，男子突然與鄰座一名拿著烏克麗麗的男子聊天，2人甚至還打算一起合奏音樂，讓看到此幕的湯普森傻眼地表示，「到底在幹嘛」（Wtf is going on）。

值得一提的是，當時湯普森向空服員反應後，沒想到對方卻「只是聳一聳肩」，並提議要幫她換位置，「但這代表我會失去座位可以伸腳的空間」，於是她建議空服員可以請男子穿上褲子。根據湯普森描述，男子在期間喝下4瓶迷你酒後睡著，但因為航程長達6小時而有些許感冒，隨後穿上外套，值得慶幸的是，他在下機前穿好褲子。

這件事曝光後，許多網友非常同情湯普森的經歷，「這絕對是令人絕望的時刻」、「怎麼會有人在飛機上脫褲子」、「四角褲不是短褲，它中間有個洞會讓你『叮咚』跑出來，這非常不妥」、「我遇過有人上機後脫掉襯衫，現在我很慶幸他只有脫掉襯衫而已」。