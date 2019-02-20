情侶間磨合期難過　加一字讓感情升溫up up

▲國外研究指出情侶用「我們」比起「我」感情會更加緊密。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

愛情是一門難解的課題，情侶之間的相處常常會因為溝通不良、磨合導致感情濃轉淡，甚至是破裂。不過，國外網站有研究提出，有效能救援彼此感情，只要稍稍做一個字的改變，就可以讓感情升溫。

在兩人的愛情關係中，往往都是雙向互動和溝通，若只有一方在付出、在乎，會使關係變得不平衡，但若能做出改變，將對方考慮進自己的生活圈，規劃彼此未來藍圖，甚至可以先從口頭習慣「我」改成「我們」，久而久之就會將心比心替對方著想任何事。

據國外網站《Indiatimes》報導，加利福尼亞大學針對伴侶之間對話「談話/溝通方式」為主題做出研究，觀察5000多名參與者的行為、關係中幸福水平、彼此心靈是否健康。研究結果發現，當聽到自己的伴侶說出「我們」會比「我」來的快樂，並可以維持緊密的關係。

研究者更說，使用「我們」這兩個字表示關係中的相互依賴，普遍積極性指標，如果情侶之間可以獲得對方的支持，兩人都能抱持正向的想法，尤其是當壓力和衝突來臨時，不妨試試看用「我們」的角度去思考，將會獲得不一樣的浪漫化學變化。

