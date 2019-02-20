河內理髮店推「免費剪川金頭」活動　搶搭月底峰會潮流

▲ 川普及金正恩2018年6月於新加坡會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的第二次峰會月底將於越南河內登場，第二回合無核化世紀談判受到全球關注，當地民眾也都引頸期盼這場國際盛事。河內一家理髮店為了搶搭峰會商機，就推出免費剪川普頭或金正恩頭的服務，創造話題吸引顧客上門。

位於河內市羅成堤街（Đê La Thành）的俊陽理髮店（Tuấn Dương Hair Salon）近來頻繁在臉書上發文宣傳，本月18日至28日間，想剪成川普髮型或金正恩髮型的民眾都可以免費享受理髮服務，剪完後還可以拍下照片，參加LOVE HANOI最佳照片評選活動，冠軍得主未來3年都可以免費理髮。

現年47歲的理髮店老闆黎俊陽說明，家中幾位長輩因為越戰受傷或喪生，讓他深深體會到戰爭帶來的痛苦；透過媒體得知「川金二會」選址河內後，便策劃這項活動，希望傳達「和平」的理念。他透露，這項活動吸引不少年輕客群參加，2天內就有200人上門，其中又以指定金正恩頭的客人為大宗，「因為這個髮型比較適合越南人及年輕人。」

黎俊陽也針對川金二會表示，越南經歷過許多戰爭，因此每個人都珍惜和平，尤其是如他一般，在越戰中失去家人的人。他希望即將舉行的峰會能夠圓滿成功，推動世界和平。