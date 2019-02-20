卡爾控！炫富母子檔發文悼念　秀「滿滿老佛爺」收藏

▲泰國網紅「MR.PEEPY & MOTHER LEE」分享老佛爺的相關配件。（圖／IG@peepy_and_mother_lee）

國際中心／綜合報導

泰國知名炫富母子檔「MR.PEEPY & MOTHER LEE」在Instagram上火紅許久，兒子Peepy時常分享與母親的生活照，每張照片不是外出遊玩，就是享用高級餐廳，同時身上的各種精品也成了亮點。隨著香奈兒創意總監卡爾•拉格斐（Karl Lagerfeld）的逝世，這對母子檔也在IG上分享有關拉格斐的商品收藏，以悼念這位「時尚老佛爺」。

網紅「MR.PEEPY & MOTHER LEE」這對母子檔感情相當好，時常穿著盛裝，搭配各種詭異姿勢，再將照片上傳網路與大家分享。從照片中可以看到，他們時常在身上掛滿各式各樣的珠寶配件，還背著各種名牌包包，其中香奈兒的包款也出現相當多次。

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▲泰國網紅「MR.PEEPY & MOTHER LEE」在IG上悼念已逝的老佛爺。（圖／IG@peepy_and_mother_lee）

隨著卡爾•拉格斐（Karl Lagerfeld）的死訊傳出，這對泰國網紅母子檔「MR.PEEPY & MOTHER LEE」也在IG分享老佛爺的相關配件，來悼念拉格斐。從照片中可以看到，這些與老佛爺相關的配件中，樣樣都是精品，價格不斐。同時還有網友留言稱這對母子為「卡爾控」。

▼「MR.PEEPY & MOTHER LEE」時常配戴各種名牌配件。（圖／IG@peepy_and_mother_lee）