俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

▲ 安倍晉三。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本媒體報導，俄羅斯天然氣大廠Novatek向日本三菱商事、三井物産等公司，詢問有關出資北極圈液化天然氣開採計畫案的意願。由於此案的資金龐大，日本政府很可能會出資贊助，案被政府希望透過此大型經濟合作案，推進北方四島領土的談判。

《日本經濟》報導，日本相關人士表示，「不排除政府對此有所期待」。Novatek是俄羅斯民營企業，但是和總統普丁關係密切，該公司正在俄羅斯西北亞馬爾半島的液化天然氣基地正準備開發第二期計畫「Arctic 2」，預計在2020年動工。建設費用可能高達3、4兆日圓，因此Novatek自年初開始，便加強向三菱商事、三井物産，希望兩家企業能出資一成。

日本政府人士透露，今年1月在日俄峰會中，普丁也有向日本首相安倍晉三表明，希望及早得知日本企業的決定，而俄方也會提供減稅等優惠。一旦三菱商事和三井物産決定點頭，日本政府就會透過石油天然氣、金屬礦物資源機構（JOGMEC）支援，比例可能達到兩家企業出資的一半。



報導指，經濟產業省和財務省已經針對財源展開檢討，並透過國際合作銀行(JBIC)、日本貿易保險(NEXI)等作為後盾。因為這項舉動符合日本的資源戰略，更符合安倍在2016年向普丁提出的八項經濟合作計畫，讓其政府能夠透過經濟合作來談領土交涉。

不過，日俄之間要合作並非易事，原因包含北極海航線運輸成本過高，三井物產過去也曾以環境問題為藉口，將先前參與的「Sakhalinskaja 2」開發計劃過半權益轉讓，對象為俄羅斯天然氣工業股份公司，另外，國際社會對俄羅斯仍持續進經濟制裁，日本此舉可能引起國際社會反彈。