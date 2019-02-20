21歲清純「女戰神」求歡被拒　暴打男友再撕爛他襯衫

▲21歲女孩求歡被拒絕，惱羞成怒毆打男友。（圖／翻攝自Samantha Jewel Hernandez臉書、佛羅里達州警局）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州21歲的清純系收銀員薩曼莎（Samantha Jewel Hernandez）日前被警方逮捕，因為她不甘自己熱情求歡卻被潑冷水，於是痛打男友盧卡斯（Lucas Truesdale）頭部還撕爛他衣服，被逮時全身光溜溜一絲不掛。暴走行徑讓員警都看傻眼，忍不住形容她「又裸又好戰」。

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▲警方到場還看見她裸體走來走去。（圖／佛羅里達州警局）



據《每日星報》報導，盧卡斯向警方聲稱，他與薩曼莎已經交往2年，當天對方喝醉後突然感覺來了，要求來場「大戰」，不過自己並不想就委婉拒絕，怎料對方竟出手毆打他頭部，甚至徒手撕開他的襯衫。

警方表示，盧卡斯臉部右側和頸部都有被抓傷的痕跡，襯衫也被撕成破爛狀。薩曼莎見員警到場後，堅決否認自己對男友動粗，還一度閉上眼睛假裝昏迷，假戲被識破後更尖叫著對旁人吐口水，於是馬上就遭上銬逮捕。

盧卡斯目前已向法院申請保護令，薩曼莎則支付了6000美元（約台幣18.4萬元）將在下周獲釋。

▲薩曼莎外表清純，個性卻相當火爆。（圖／翻攝自Samantha Jewel Hernandez臉書）



事實上，這已經是薩曼莎近兩年來第2次被捕，她2018年8月也因為行為脫序遭逮捕，網友都相當訝異留著一頭黑直髮、妹妹頭瀏海的白皮膚美少女，竟然會有這般蠻力扯爛男友衣服，嚇到稱她為「女戰神」。