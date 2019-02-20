英媒：台灣「最後堡壘」6個太平洋友邦可能轉向北京

▲ 帛琉是位於西太平洋的島國，為台灣邦交國之一。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國《每日電訊報》16日撰文指出，目前有6個太平洋國家是台灣的友邦，但這些台灣「最後的保壘」今年卻尋求與中國大陸發展更牢固的新型關係。這些國家分別為索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國，以及吐瓦魯國。

太平洋島國論壇秘書長泰勒（Meg Taylor）在萬那杜首都維拉港（Port Vila）發表演說時提到，是時候討論該如何與北京共同合作，以進入和接觸他們的市場、科技、金融以及基礎建設。

泰勒表示，「探索擴展中國海上絲路與湛藍太平洋往來，可給予我們創建區域基礎設施的機會，還有進軍亞洲、拉丁美洲新市場的靈感。」報導指出，有消息人士告訴澳洲廣播公司（ABC），中國官方正說服太平洋島國論壇接受「共產黨是台灣合法政權」的立場。

英國諾丁漢大學中國研究院學者柯爾（Michael Cole）分析，中方的目標在於削弱美方的影響力，「當中國試圖擴展自身影響力的同時，太平洋國家已成為新的戰場。」此外，美國、澳洲、紐西蘭及日本等國也對中國在太平洋地區的影響力日漸擔憂，無論是經濟或軍事均如此。