瑞士滑雪度假村雪崩「吞沒400米滑雪道」　10多人遭活埋4人獲救

▲ BBC報導，雪崩發生當下，當時在克蘭蒙丹納的滑雪遊客多達8000人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

瑞士阿爾卑斯山一間滑雪度假村19日下午發生雪崩，10多名遊客當場被活埋，目前已知至少4人受傷，其中一人傷勢嚴重。官員表示，當局獲報後已派出240名救援人員、醫療團隊、軍警連夜進行搜救，並出動8架直升機以及12條搜救犬從旁協助救援。

當地警方表示，周二當地下午2點20分左右，瑞士西南部克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的Plaine-Morte滑雪坡發生雪崩意外，不但吞沒400公尺的滑雪道，可能多達10人至12人被埋在雪中。現場救援人員透露，事發地點的雪被壓得很實，厚度約2公尺。

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▲ 據瞭解，事發地近日天氣回暖，部分地區積雪融化。（圖／達志影像／美聯社，下同）

目前檢方已對此展開調查，要來釐清事故發生原因，但現階段仍不清楚這場意外是否為天氣回暖積雪融化導致，或因滑雪者所引起。但已知當天事發地點的雪崩風險僅為第二級，並非風險最高的第五級。

BBC駐日內瓦記者福克斯（Imogen Foulkes）分析，根據以往經驗，雪崩通常不會發生在滑雪道上，但這次偏偏發生在相當受歡迎的滑雪坡，儘管目前斷定事發原因的時機還太早，但相關安全問題未來仍必須處理面對。