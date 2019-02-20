渾圓姐深夜闖入前任家　偷渣男手機「刪超火辣豔照」：能睡好了

▲嘉娜坦承自己闖進男友家。（圖／翻攝自Jana Hocking IG下同）

國際中心／綜合報導

在戀愛的時候，人往往都會失去一些道德理智，可能是做出些瘋狂的事情，或是拍攝一些瘋狂的恩愛照，但在分手後，可能就成為令自己擔心的風險。日前國外一名網紅嘉娜(Jana Hocking)就分享了自己拍攝了露胸照後，因為害怕外流，竟在半夜潛入前男友家「只為了親手刪掉那張令人會做惡夢的照片」。

根據英國《每日郵報》報導，嘉娜在和前男友分手後，知道對方已經不是一個讓自己很了解、也很有把握的人，她表示「我絕對知道他會拿出去分享，這讓我每天晚上睡覺都睡不好，雖然我知道這張胸部照是我自己想拍的，但是我一定要想辦法解決掉這張照片。」

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▲因為一張胸部照，讓嘉娜相當擔心。

嘉娜也大方坦承自己找了一個夜黑風高的夜晚，「我闖進了我前男友家，當時我聽到他在打呼，我就知道就是這時候，於是我爬進房間拿到了他的手機，開始瀏覽相簿找到那張照片，立刻刪除。」就在照片刪除了，嘉娜也卸下自己的擔心，也警告所有女性網友，雖然只是發一張「性感的照片」，但是可能不小心就會造成自己無形中的困擾，甚至被騷擾。

根據國外調查，年齡21歲至75歲的成年人中，有23％的受訪者承認會將伴侶的性感照分享。嘉娜也提到，如果真的很想拍這樣的照片，建議就別露臉，也別將有辨識度的東西戴在身上才能自保。