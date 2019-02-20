改口說經查「風險可控」　德國也考慮讓華為參與5G建設

▲因無違法情蒐事證，德國不排除讓華為參與5G標案。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國以國安為由，要求盟國一同抵制中國華為的電信設備，然而近日聯邦通訊安全辦公室卻表示，並未查出華為有任何間諜竊密行為。德國官員因此透露，將不限制華為參與5G網路基礎建設。繼英國、紐西蘭後，德國是第三個美國盟友中不排除使用的國家。

據《華爾街日報》報導，聯邦通訊安全辦公室（Federal Office for Information Security，又稱為BSI）與德國網路安全單位經調查後，並未發現華為有暗中竊取資訊的證據。德國高層於兩周前達成初步協議，考慮讓華為參與德國高速網路建設的競標，因為華為不僅是5G網路設備的主要技術商，同時價格也低於其他競爭者，而德國家戶缺乏光纖，網速及基礎設備均落後於多數歐、亞國家，急需快速提升建設。

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▲華為是5G網路主要廠商，且價格低廉，能有效解決德國網路建設缺乏的問題。（圖／路透社）

德國內政部發言人Bjorn Grunewalde表示，雖然並不打算限制華為參與，但計畫未來將修改法律為電信安全提供進一步保障，目前仍在與相關單位討論具體調整範圍。但據德國官員透露，雖然將提升國家電信安全防護，但不會針對中國廠商設置禁令。

除了德國外，英國及紐西蘭也不打算全面抵制華為設備。據英國《金融時報》報導，英國軍情單位認為，在5G網路使用華為設備的風險仍在可控範圍。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern ）在19日也改口聲稱，並不排除採用華為5G網路電信設備。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前也改口，不全面抵制華為。（圖／達志影像／美聯社）

華為創辦人任正非近日接受BBC專訪則說，「美國無法粉碎我們」，因為「世界離不開技術先進的華為，就算美國讓更多國家暫時抵制，華為也隨時能夠應對」。對於盟國紛紛改口的狀況，美國前國安顧問詹姆斯（ James Jones）表示，「美國的確在推廣5G網絡技術方面落後中國，但你可以選擇便宜、好用，卻容易被竊取資訊的系統，讓北京掌握一切隱私秘密，也可以花多點錢，幫社會買個更安全的保險。」