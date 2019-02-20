預言自己活不過30歲！　408公斤知名胖男突然在29歲過世

▲男子曾預言自己可能活不過30歲。（圖／翻攝自YouTube／BLT TV）

國際中心／綜合報導

美國加州408公斤知名胖男米利肯(Sean Milliken)曾在節目上預言自己活不過30歲，沒想到一語成讖，近日傳出已在德州醫院病逝的消息。父親馬特(Matt Milliken)在臉書上表示，米利肯17日突然出現呼吸困難，雖然送去醫院急救，但很快地心臟就驟停，得年29歲。

居住在加州卡梅倫公園(Cameron Park)的米利肯，2016年參加TLC頻道「我的600磅人生」節目而聲名大噪，當年25歲的他，體重已經重達900磅（約408公斤），甚至無法站立超過30秒，坦承之所以無法控制食慾，是因為小時候父母離婚所造成的影響，才會轉向食物尋求慰藉。

米利肯曾表示，小時候父親常常會對他吼叫，或是把他放在角落裡，「那很可怕，所以我便開始吃東西，然後就感覺好多了，那一刻對我來說，沒有任何事情比吃東西重要。」

米利肯的母親瑞妮(Renee)受訪時曾表示，兒子因為嚴重的體重問題，導致生活完全無法自理，「從頭到腳」都需要別人的照顧。米利肯當時也絕望表示，自己完全站不起來，整天只能躺在床上，無法為自己做任何事情，要上廁所的話也只能在床邊擺一個桶子解決，擔心如果再不控制體重，自己會活不過30歲。

在參加節目期間，米利肯與瑞妮一同搬到休斯頓，接受減肥手術成功減掉400多磅，節目去年錄製追蹤特集時，意外發現瑞妮因為肝臟疾病已經病逝，但米利肯仍堅強表示，雖然不知道該怎麼面對失去母親的生活，他會繼續尋求更健康的生活，沒想到本月19日卻傳出身亡消息，除了米利肯的父親發文追悼，TLC頻道也發表聲明證實消息，但未對外宣布他最後成功減了多少公斤。