血腥鎮壓遭全球孤立！川普點名垮台...尼加拉瓜獲台灣借貸30億元

▲尼加拉瓜國會接受台灣借貸1億美元。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

尼加拉瓜國會19日接受台灣提供的1億美元（約台幣30億元）借貸。尼加拉瓜政府2018年殘酷鎮壓示威民眾，造成上百人死傷後，遭到國際間孤立，美國總統川普在日前則表示，尼加拉瓜的社會主義正在死亡。外媒認為，這筆台灣提供的借貸猶如救命之財。

尼加拉瓜是台灣少數僅存的中美洲邦交國之一，上月底該國曾在WHO執委會發言力挺我國。尼加拉瓜國會19日批准了這項由台灣提供，為期20年的1億美元（約台幣30億元）借貸，該國執政黨指出，這筆款項將優先用於該年度預算優先事項。目前台灣駐尼加拉瓜大使館尚未有任何回應。不過，遭到國際孤立的尼加拉瓜，在2019年預算中，預測預算赤字為3億2000萬美元（約台幣98億元），高於2018年12月的1億7000萬美元（約台幣52億元）。

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▲尼加拉瓜在WHO執委會發言挺台。（圖／擷取自外交部）



尼加拉瓜2018年爆發執政黨與反對黨的抗議衝突，指控2007年前游擊隊領導人奧德嘉（Daniel Ortega）的獨裁政權，抗議活動遭政府血腥鎮壓，造成至少320死亡，2名反對派領袖則遭判刑200多年。美國對奧德嘉及其身邊親近人士實施制裁，荷蘭和盧森堡去年暫停提供援助資金。