樓上愛愛太吵！女抓狂拿拖把「狂敲天花板」....怒吼尬輸贏

▲ 美國印第安納州（Indiana）一名女子因為鄰居愛愛太大聲，決定拿拖把戳天花板反擊。（示意圖／記者許祐誠攝）

國際中心／綜合報導

當你與伴侶在愛愛時，千萬別惹到鄰居。美國印第安納州（Indiana）一名女子因為樓上不斷傳來愛愛聲，深受困擾的她決定尬輸贏，直接將音樂開到最大聲當轟趴，期間不停地拿拖把敲擊天花板，並大吼「你可以做到，我為你而生」，她更在樓上愛愛後停止後，拿著鈴鼓跳舞慶祝，瘋狂舉動讓同寢室友相當傻眼。

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根據《每日星報》報導，從影片可以看到，當時女子聽到樓上傳來愛愛聲後，先是拿拖把不斷戳天花板，眼見方法無效後，她決定與鄰居一同狂歡，直接把音樂開到最大聲，整個人爬上沙發大跳扭屁舞，期間更拿拖把一直敲著天花板和牆壁。好笑的是，抓狂女子似乎已經忍受不住，開始拿起2個鐵盤互敲，更不斷地發自內心怒吼，直到鄰居停止行為為止。

值得一提的是，當鄰居決定停止愛愛後，女子開心地配合拉丁音樂，拿起鈴鼓跳舞慶祝。同寢室友也把整起復仇鬧劇上傳並標記，「當你的鄰居在印第安納州發生最大聲的性行為時」，並表示這就是「她們一起生活的情形」。影片在發布後吸引1.8萬觀看次數，有網友打趣地表示，「好吧，至少有人會採取行動」、「我需要妳來幫忙教訓一下我的鄰居」。