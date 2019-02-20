BMW失控撞樹「車頭剖半」起火　華裔經理受困遭狂燒15分鐘成焦屍

▲ 白色BMW撞樹後起火，幾乎全毀。（圖／翻攝自東方日報）

國際中心／綜合報導

馬來西亞日前傳出一起驚悚的車禍意外，一名年輕男子清晨駕駛BMW前往機場途中突然失控，撞上路邊一棵大樹後起火燃燒。男子受困車內無從逃生，最終遭活活燒死。

《東方日報》報導，雪蘭莪州八打靈再也警區主任助理總監紮尼表示，這起意外發生於當地時間17日清晨4時52分，地點位於該市通往通往蘇丹阿都阿兹沙機場（舊稱梳邦機場）的路段。

初步調查指出，男子的寶馬轎車抵達此路段時，失控一頭撞上路旁大樹後起火。消防局獲報後立刻趕往現滅火，由於火勢猛烈，花費將近15分鐘後才完全撲滅。他們隨後在車內尋獲一具完全燒焦的屍體，以儀器將車內駕駛的遺體移出後，送往馬大醫院進行屍檢。

根據案發現場照片，白色轎車車頭直接被大樹樹幹從中間剖開，玻璃也受到波及，輪胎更是鬆脫到歪斜；而火勢完全被撲滅後，車身也出現大片焦黑的痕跡。

警方確認，死者身分為29歲華裔青年溫斯利（音譯），來自霹靂州首府怡保，生前在一家農業肥料公司擔任經理，疑因事發時無法及時逃生，被燒成焦屍；目前已將BMW轎車載回當地警局，援引1987年《陸路交通法令》第41條文調查此案。