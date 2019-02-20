專家：美可能重啟北韓金剛山旅遊　減輕制裁換來無核化

▲外界關注二次川金會能否取得具體成果。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

二次「川金會」將於本月27日、28日在越南河內展開，外界專注美方是否會減緩制裁北韓，藉此換取無核化的成果。有專家指出，北韓與美國可能會在重啟金剛山的旅遊上達成共識，雙方會進一步擴大交流，包括文化、體育等領域。不過，南韓一名官員表示，這樣的說法並不符合事實。

《韓國時報》（The Korea Times）報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩去年6月12日在新加坡舉行首次的「川金會」，然而，無核化該怎麼確切實施沒有結果，北韓想減緩經濟制裁的態度也與美方產生紛歧。華府採取強勢態度，外界則呼籲應放軟姿態，解除部分對北韓的制裁。

韓國國家統一研究院政策部門主任金相基（Kim Sang-ki，音譯）認為，與第一次峰會相比，第二次將會討論一系列比較有進展的問題，內容包括減緩對北韓的制裁，促進北韓與美國在不同領域上的交流，「最重要的是，我認為彼此能在恢復金剛山的旅遊上達成共識。」

金剛山海拔1638米，是北韓第二高山。金相基表示，金剛山的問題與聯合國安理會所實施的制裁並沒有太大關係。此外，是否要重新開放北韓的開城工業園區，屆時可能也會被拿出來討論，但還要再看川普的態度，會不會真的達成具體協議依舊有待觀察。

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▲朝鮮半島無核化一直是美方的目標。（圖／路透）



雖然專家認為，美國可能放寬對北韓的制裁，藉此維持後續的對話，並達成無核化目標。不過，南韓統一部一名官員指出，國際社會還沒有解除對北韓的制裁，這些說法不符合事實，南北韓必須先在人身安全等議題達成共識，還要徹底考慮北韓與美國的對話內容，才能確定未來的發展。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周暗示，可能放寬對北韓的制裁，換取無核化的詳細日程，「透過減輕這些制裁，我們全部的意圖都是為了取得良好結果。」他補充，華府與平壤預計將討論進一步的承諾，建立和解的情緒，可以用更多沒有敵意的方式來探討無核化的問題。

南韓慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，美國很可能提出與北韓擴大交流的機會，「舉個例子，華府可能允許北韓運動員與藝術團訪美，在那邊舉行表演。」他認為，彼此能夠建立情感，帶來雙贏成果，加速無核化談判。

CNN於18日報導，華府與平壤正在認真考慮交換連絡官，此舉被視為將幫助兩國建立長期的關係。

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