400多頭大象受害！　中國「象牙走私女王」被坦尚尼亞判15年

▲ CNN援引坦尚尼亞當局的說法指出，楊鳳蘭走私的860根象牙總價值高達645萬美元。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國商人「象牙女王」（Queen of Ivory）楊鳳蘭（Yang Feng Glan）涉嫌走私860根象牙，至少有400多頭大象受害，在2015年被坦尚尼亞政府逮捕。CNN報導，當地法院19日裁定象牙走私罪名成立，判處楊鳳蘭15年有期徒刑，同案另外2名坦尚尼亞男子也被定罪，目前被告們已提出上訴。

根據坦尚尼亞當局的說法，楊鳳蘭利用她與中國、坦尚尼亞人士的關係，在東非、中國之間建立起一條象牙供應鏈，把象牙走私到世界各地。經過長達一年多的追捕後，當局2015年9月28日才在坦尚尼亞最大城三蘭港（Dar es Salaam）逮捕楊鳳蘭。

調查人員指出，楊鳳蘭1975年以中國公司翻譯員的身分來到坦尚尼亞，她會說流利的斯瓦希里語，接著在1988年經營中餐館，受到當地中國僑民及有錢人家的歡迎。但官員認為，楊鳳蘭是利用餐廳作為非法象牙交易的掩護。

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▲ 楊鳳蘭自1970年代起長居坦尚尼亞，擔任當地中非商會副會長。（圖／路透）

在楊鳳蘭被定罪的消息傳出後，支持打擊野生動物犯罪的保育組織PAMS基金會表示，此一判決對走私者釋出強烈訊息，也就是坦尚尼亞對抗走私的決心，「今天的判決證明，在坦尚尼亞，沒有人可以凌駕於法律之上。」

CNN分析指出，楊鳳蘭被判處15年有期徒刑，是當局堪稱有史以來最嚴厲的判決之一，具有里程碑意義。

根據坦尚尼亞政府的統計數據，在2009年至2014年期間，該國境內的大象數量銳減60%，目前僅剩大約4.3萬隻。但自從坦尚尼亞總統麥古富利（John Magufuli）2015年上任後，政府推動反偷獵行動，過去4年已破獲多個盜獵組織，走私者均被判處20年至30年有期徒刑。