北韓暗中派飛行員助越南抵禦美軍　「川金二會」再續越戰友誼

▲ 越南老兵介紹越戰北韓烈士事蹟。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的第二次峰會選址越南河內，也使得三國間的關係格外引人注目。《華盛頓郵報》19日報導，佇立於越南北部一片稻田裡的14塊墓碑，埋葬了越戰期間與越南戰友攜手對抗美國空軍和海軍時犧牲的北韓飛行員，也是越南和北韓友誼的永久象徵。

當地紀念館管理人杜萬道（Duong Van Dau）表示，「他們死後，越南人民對待他們就如同對待為國家犧牲的越南烈士一般。」在埋葬飛行員的高地上，他們的墳墓都面向東北，朝向他們的祖國。

相較於北韓暗中幫助越南的行動，南韓在戰爭中扮演的角色更為人所知。1964至1973年間，南韓部署了30多萬軍事人員，幫助美國在南越打擊共產黨。另一方面，根據越南在戰後的說法，北韓空軍分遣隊部署在河內附近（當時的北越），在超過2年多期間，有200至400名人員駐守，其中包括約90名飛行員。

根據美國中央情報局（CIA）分析師普里貝諾（Merle Pribbenow）取得的歷史文件，越南在1966年9月接受平壤當局的提議，同意其派遣3個連隊共90名飛行員，組成配備30架戰機的兵團，進駐河內東北方70公里的凱普空軍基地。他們穿著北越的軍服，由越方提供飛機、所有設施和裝備，駕駛俄製米格-17戰鬥機，協助抵抗美軍。

曾與北韓飛行員一同作戰的越戰老兵武玉庭（Vu Ngoc Dinh）表示，「協議是兩國政府簽署的，我們對此一無所知。但我知道北韓派飛行員來越南，以累積實戰經驗，藉此強化自己的空軍」。他也透露，「雖然他們在空中表現得非常英勇，但交戰時反應太慢、不夠靈活，這就是為什麼他們之中會有那麼多人被美軍擊落。他們也從不遵守飛行指示和規定。」

他提到，平壤當局對一切相當保密，並未透露他們損失多少飛行員，僅宣稱他們摧毀26架美軍戰機。兩國軍方則在2002年舉行儀式，將14名飛行員的遺體從越南運回北韓，但仍保留墓碑，並以越南語在碑上寫道，「14位北韓戰友曾長眠於此」。