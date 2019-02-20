「手太醜不該抽菸！」卡爾拉格斐傳奇人生謝幕　毒蛇老媽影響大

▲ 卡爾拉格斐傳因胰腺癌病逝。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日晚間病逝，享壽85歲。回顧他的傳奇人生，不論是穿著喜好、獨特見解或直率表達，時時保持優雅完美狀態的習慣，都深受觀念開放、嘴不留情的媽媽巴赫曼（Elisabeth Bahlmann）影響。

留了43年的馬尾，戴著露指手套，卡爾拉格斐透露，這些都是為了方便畫設計圖而有的裝扮，其中，戴手套是想讓手臂看起來更長。但以學抽菸的事件來看，手套或許是他的自信來源之一。

「我14歲時，我想要抽菸」，卡爾拉格斐生前曾說，當年母親菸癮極大，「但我媽那時候說，『你不應該抽菸，你的手沒有那麼漂亮。你抽菸的時候，別人就會發現』。」

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▲ 卡爾拉格斐擁有超級自制力，不喝酒、不抽菸、每天睡剛剛好7小時，甚至為了減重，超過30年完全不碰最愛的巧克力。（圖／路透）

2013年，卡爾拉格斐在林肯中心（Lincoln Center）接受採訪時透露，每當母親提問時，他都必須迅速回答，且要答得有趣。

儘管巴赫曼嘴不留情，但是她對同志的見解也深深影響卡爾拉格斐。他轉述母親當年的話提到，同性戀就跟頭髮的顏色一樣，有些人的頭髮是金色，有些人的頭髮則是黑色，「這沒有什麼大不了的」。

此外，巴赫曼也灌輸他要隨時保持優雅狀態的觀念，因為有可能遭遇半夜不舒服起床看醫生的狀況。卡爾拉格斐生前曾說，「我到現在依舊穿得很得體入睡。」