神父偷生子教戰手冊曝光！要求離職負責任　教廷：約束力薄弱

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

天主教會近年頻傳神職人員涉入性醜聞，重傷天主教與神職人員形象，教廷在16日免除美國原天主教樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）的一切聖職，成為近百年來首例。教宗方濟各也將在羅馬舉行會議，討論神職人員性侵問題。不過《紐約時報》18日踢爆，教廷承認教會內部擁有一份專門處理神父生子的指導手冊，證明確實有許多神父的「私生子」流落在外。

根據《紐約時報》報導，來自愛爾蘭的心理治療師多伊爾（Vincent Doyle）在28歲時得知，他的生父原來是自已一直視為教父的天主教神父。後來多伊爾成立了「Coping International」社團，幫助像他一樣的孩子，因為他們必須忍受教會醜聞帶來的內在羞恥感。該社團持續向教廷施壓，希望教廷能夠承認這群孩子的存在。

當多伊爾找到教廷駐日內瓦聯合國大使尤爾科維奇（Ivan Jurkovic）時，對方拿出一本專門處理神父偷偷生子的手冊。「我的天，這就是答案！」多伊爾說，手冊中稱呼他們為「神職人員的孩子」，這本手冊也證明，世界上可能還有數以千計「神職人員的孩子」。多伊爾表示，目前「Coping International」的網站，有來自175國約5萬人加入，這些人可能是來自神父與其他女性確實相愛所生，也有的人是母親遭神父性侵後生下。

教廷發言人吉梭蒂（Alessandro Gisotti）也回應《紐約時報》，確實有這份手冊的存在，不過屬於教廷內部的文件，且基礎守則就是「保護孩子」，並且會要求這些「父親」離開神職，負起照顧孩子的責任。但是也有教廷的官員表示，這些要求也只是形式而已，無法真正開除神父。