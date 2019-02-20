唱卡拉OK撞到退役相撲選手幫勸架　前拳擊MVP用遙控器打死他

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國際中心／綜合報導

30歲男子橋詰知明先前是拳擊手，本月17日凌晨0時45分在大阪松原市一間酒吧與人發生爭執，起因只是在唱卡拉OK時碰撞到身體，卻疑似用遙控器把勸架的前相撲選手淺田宗祐打死，事後被警方依現行犯逮捕，但他強調事發當下自己已經喝醉了，根本不記得發生什麼事。

綜合日本媒體報導，橋詰知明曾在2005年以西日本新人王的MVP封號進入拳擊界，2011年引退後靠著打工維生，本月17日他前往酒吧消費，卻在唱卡拉OK時與淺田宗祐40歲的友人發生身體碰撞，兩人一言不合當場扭打成一團。

▲淺田宗祐是退役的相撲力士，卻遭前拳擊手擊斃。（示意圖／記者謝婷婷攝，與本文當事人無關）

41歲的淺田宗祐看見朋友的鼻骨被打斷，立即上前勸架，雖然他曾是擁有「杉之山」稱號的前職業相撲選手（1993年至1999年），但還是抵擋不住前拳擊手的重擊，反而被橋詰知明用拿來當遙控器的平板猛敲頭部，昏迷後送醫急救1小時仍宣告不治。

大阪警方循線前往抓人，同時依傷害罪現行犯逮捕橋詰知明；但他事後否認動手打人，並辯稱那時自己已經完全喝醉了，根本不記得發生什麼事。不過，警方對「忘光光」的說詞存疑，不排除後續他會受到更嚴重的罪名指控。