韓航大千金狠勒丈夫大罵「去死」還虐兒　趙顯娥堅果門後再爆家暴

▲ 大韓航空千金趙顯娥。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Air）會長趙氏一家醜聞不斷，曾任副社長的45歲大千金趙顯娥2014年鬧出堅果門事件後被判刑，2018年年底則因涉嫌走私國外奢侈品、規避關稅，正接受調查，近來又身陷離婚官司。且她的丈夫坦承，自己長期隱忍趙顯娥的家暴，堅果門事件後，妻子的暴力行為也越來越嚴重，因此提起刑事訴訟。

《韓聯社》20日援引警方說法報導，趙顯娥同為45歲的朴姓丈夫19日至首爾水西警察署，依特殊傷害、違反《兒童福祉法》之虐待兒童、違反《特殊經濟犯罪加重處罰法》之違反職責等罪嫌，向趙顯娥提告。而朴男早在2018年4月就對趙顯娥提起離婚官司，坦言自己長期遭受妻子的言語及身體暴力。

整形外科醫師朴男與趙顯娥是國小同學，於2010年10月結婚，育有一對龍鳳胎。朴男宣稱，趙顯娥婚後便逐漸展現出暴力傾向，2014年12月的「大韓航空堅果返航事件」爆發後，施暴頻率逐漸增加，很難維持正常的婚姻生活，2人從2017年5月便分居至今；而他提出離婚官司時，也爭取子女的監護權。

朴男的訴狀中寫道，趙顯娥生氣時會勒著他的脖子大喊「去死！」更曾經將平板電腦狠狠砸向他，造成他一腳大拇指被割下一整塊肉。她還涉嫌虐待自己的親生兒子，只要兒子吃飯速度太慢，就會抓起餐具狂丟；若兒子不去睡覺，則以言語加以辱罵。

此外，朴男也指出，韓進集團會長趙亮鎬及趙顯娥、趙源泰、趙顯旼3名子女將手中家族企業持股都轉移至特定企業，將財產脫手，涉嫌強制執行免脫罪及違反職責罪。

趙顯娥對此反駁，婚姻破裂的主因是朴男酗酒，在戒酒療程中，因為趙顯娥阻止他喝酒而發生爭執；針對虐童嫌疑則表示，朴男說法全無根據。朴男則指出，他每天從通勤上班路上就被妻子監視，承受極大的壓力，才會以酒精抒發。