繼女遭霸凌「身體很醜」　他一巴掌痛打屁孩被捕…左臉腫爆了

▲看見女兒傷心，父親忍不住要復仇。圖為示意圖（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

德州37歲男子詹姆斯（James Peace）日前發現自己的繼女在學校遭到霸凌後，便忍不住打了涉事的12歲少年一巴掌，導致對方左臉留下手印，一度非常紅腫，他隨後也被逮捕，面臨傷害兒童的指控。他告訴調查人員，男孩們欺負的行為，導致女兒受到嚴重的心理傷害。

ABC新聞報導，詹姆斯14日下午去學校接女兒，他得知孩子被欺負，對方心情相當沮喪，當他看到12歲的少年與其他朋友走在路上時，便先停下車並朝著男子大喊，接著，他打了少年一巴掌，發洩情緒完再開車回家。

據了解，詹姆斯起初否認打人，被告知有監視器捕捉到畫面後才願意承認，如今他面臨傷害兒童的指控，他說，事發當時受到情緒的影響。被打的少年則告訴警方，他一開始不知道對方是誰，直到發現車上坐著認識的同學，進而明白事情的原委。

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▲詹姆斯狠狠打了男同學的臉。（圖／達志／示意圖）



事件發生後，這名少年拍下照片，明顯可見左臉有大手印，皮膚紅腫。被打後的隔天，他詢問老師是否可以待在教室內吃午餐，他不想去餐廳，就怕看見同學，老師也立刻通知校方人員，促使警方調查，事件因而曝光。

這位少年表示，詹姆斯當時警告他，不能把這件事說出去，要不然他會再被打，甚至警察也會遭到痛毆。根據書面證詞內容，他回家後沒有告訴家人，就怕未來面臨更多的傷害。

相關文件指出，少女在學校不斷遭到戲弄。她的母親透露，女兒放學後被欺負，希望大人可以去接她，「（少年）說她的身體很醜，說她是易裝癖者，還開始朝她丟冰淇淋，接著又拿起石頭。」不過，她不認同老公以暴制暴的行為，「他做得太超過了。」

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