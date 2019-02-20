正妹OL棄「亞版Netflix」高薪工作改打撲克　7個月賺460萬獎金

▲馬來西亞正妹娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）每天花8小時在練習撲克牌。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞吉隆坡28歲的娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）決定走出舒適圈，於2017年6月從有「亞洲版Netflix」之稱的iflix公司辭職，轉行與男友一起闖蕩世界撲克牌賭局，7個月內就成為世界25強的女性職業撲克牌選手，並贏得超過15萬美元（約新台幣460萬元）的獎金。

根據《南華早報》報導，曾為世界最厲害女性桌上足球選手之一的娜塔莉，7個月前辭去OL工作，決定跟隨男友的腳步以打撲克牌為生。她表示，自己最早接觸的撲克牌遊戲是「大老二」，到了大學才開始賭錢，會想成為一名撲克牌選手是因為從高中就開始交往的男友，因為男友本身是頂尖撲克牌選手，常跟著對方一起出國比賽，久而久之就產生了興趣。

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至於為什麼要放棄iflix，選擇從事一個看似有一餐沒一餐的職業，娜塔莉說，「我打撲克牌賺得錢比原本的工作多」，因此決定正式轉職，「我不會為同一間公司工作一輩子，在我想清楚自己想做什麼之前，我想先好好整理思緒，所以才會邊旅遊邊打撲克牌。」結果娜塔莉在7個月內就成為世界女性撲克牌選手的前25強，還獲得了高達15萬美元的獎金，成為馬來西亞女性選手第一名。

對於為什麼能夠在短時間內達到這樣的高度，娜塔莉說，「我猜是因為我沒什麼情緒，朋友都說我是『機器人』，因為情緒反應都不大，這點應該很適合用在牌桌上。」

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台上十分鐘，台下十年功，娜塔莉花在撲克牌上的時間其實不比一般人的工作時間短。她透露，每天需要花8小時進行撲克牌訓練，若是比賽期間，就會提升到12到15小時，而且學習技巧和分析戰術的時間都還沒算進去。有朋友問說會不會在贏得鉅款後就退休，娜塔莉表示，自己才剛開始撲克牌生涯而已，「我的目標是世界女性撲克牌選手的前10名，也可能是前5名，重點是我會繼續玩下去。」