就怕男友不開心！女大生一夜情後自稱遭性侵　勒索砲友11萬元

▲澳洲的中國留學生張歌(音譯，Ge Zhang)在一夜情後因愧疚而誣賴他人。（圖／示意圖／翻攝pixabay網站）

國際中心／綜合報導

近來性侵、偷吃案件層出不窮，不過也有人會為了逃避責任而捏造加害人。澳洲墨爾本2016年發生一起蓄意傷害與勒索案件，來自中國大陸的國際學生張歌(音譯，Ge Zhang)與同班男同學各自都有男女朋友，兩人發生一夜情後，張歌心裡十分愧疚，不僅拍攝對方下跪照片，騙男友自己被人性侵，還張口勒索澳幣5000元（約新台幣11萬元）的「封口費」。

根據《每日郵報》報導，24的張歌與25歲謝宇威(音譯，Yuwei Xie)是交往1年的情侶，2016年時，張歌在墨爾本皇家理工學院(RMIT)護理系就讀，並於同年12月與一名男同學在對方住處發生一夜情。

張歌在激情過後開始反悔，基於對男友的愧疚，開始熬煮一鍋操控他人的「謊言湯」。她先上門要求男同學（魏強，化名，下同）寫一封「公開道歉信」，並寄給各自的另一半，但是被拒絕。之後張歌威脅要向魏強女友告狀，逼得魏強下跪道歉，還趁機拍下對方的狼狽樣傳給謝宇威，並在訊息中謊稱自己「遭到性侵」，「你應該要照我說的做」，如果不來就自殺，而且這筆帳要怪在謝宇威頭上。

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▲張歌在激情過後反悔，化身恐怖操控狂。（圖／pixabay）

謝宇威收到照片後立刻趕到魏強住處，不僅以辣椒粉撒向對方雙眼，拿罐子底部重擊頭部，揚言要「殺了他」，還要求對方脫褲子，接著連續狠踹對方下體3次。張歌夥同謝宇威對魏強私刑長達3個小時，接著更把「下跪照」傳給魏強女友，企圖引對方「過來看看」。

魏強女友察覺照片和訊息的意圖有詭，便報警求救，讓魏強得以暫時脫困。然而張歌沒有放棄糾纏魏強，威脅拿出澳幣5000元，否則就要向所有人宣稱魏強是性侵犯。最後魏強忍無可忍，向當地警方報警並和盤托出，張歌和謝宇威隨即被逮捕。

澳洲維多利亞省法院日前宣判，以張歌蓄意傷害與勒索為由，判處3年社區懲戒，加上300小時社區服務；以蓄意傷害與非法監禁為由判處謝宇威18個月社區懲戒，加上200小時社區服務。2人的學生證都被澳洲政府取消，目前尚不確定是否被遣返回中國。