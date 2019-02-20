二戰「勝利之吻」水兵擁吻護理師　雕像遭紅漆破壞驚見#MeToo

▲雕像遭到破壞。（圖／翻攝自臉書／Sarasota Police Department）



國際中心／綜合報導

二戰剛結束時，美國水兵門多薩（George Mendonsa）曾熱情親吻穿著護理師服裝的佛萊曼（Greta Zimmer Friedman），這個畫面成為經典照片「勝利之吻」。門多薩日前辭世，享壽95歲，然而，有民眾認為他的舉動涉及性騷擾，便在佛州的相關雕像上塗鴉，用紅色噴漆寫著#MeToo。

BBC報導，美國佛州薩拉索塔（Sarasota）警方19日表示，「無條件投降」的雕像遭到破壞，照片中可見人像的小腿處寫著#MeToo，由於噴漆所覆蓋的範圍很大，估計損失費用為1000美元（約台幣3萬元），後來已清除噴漆。

對於許多人來說，門多薩親吻佛萊曼的行為，代表日本投降當天美國各地所散播的歡樂，也象徵二次世界大戰的結束。然而，近年來有民眾認為，這張照片涉及性騷擾，門多薩並沒有取得女方的同意。

#MeToo運動席捲全球，越來越多女性發聲，公開指責過往被騷擾的經驗。佛萊曼過往任職牙醫助理，於2016年過世，她2005年受訪時曾坦承，這個吻不是她的選擇，當時她被門多薩抓住，但此舉只是代表一個「歡騰的行為」，感謝上帝戰爭終於結束。

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▲二戰經典照片「勝利之吻」。（圖／達志影像／美聯社）



佛萊曼的兒子告訴《紐約時報》，母親對於這個吻並沒有任何負面評價。薩拉索塔警局公開雕像被破壞的圖片後，網友對此各有不同意見，有人就留言，「性騷擾是可怕的，但這不是那種情況。我可以向你保證，這位剛去世的可憐男人，當他發現二戰結束時，不會想到要去騷擾女人」；但也有人表示，「我並不是要說這女人是受害者，但嚴格來講，仍是一種不受歡迎、不請自來的性行為」。

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