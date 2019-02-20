遭女友家暴「距離死神只有10天」　他掉齒被淋熱水還育有2孩

▲斯基爾的例子證明，不管是男性或女性都會遭到家暴。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

英國23歲男子斯基爾（Alex Skeel）曾被前女友沃爾斯（Jordan Worth）嚴重虐待，他的體重一度掉到44公斤，身上有著多處刀傷，他的牙齒還被打掉，家中滿是鮮血。如今，看見女方被判刑後，他公開闡述自己的經歷，希望幫助更多家暴受害者站出來。

沃爾斯2018年4月被判處7年半徒刑，她是英國首位被判定犯有強制與控制行為的女性。斯基爾2012年認識女方，起初他墜入愛河，後來他的SIM卡卻被分成兩半，生活遭到嚴重管控，與對方分手後，卻得知前女友懷孕的消息，他以為沃爾斯會改變個性便決定複合。

回憶交往的過程，斯基爾相當痛苦，對方連他穿什麼都要管，他也不得與家人、朋友聯絡。有一次沃爾斯甚至朝他潑熱水，還用髮刷敲掉他的牙齒，警方來到位於英格蘭魯頓（Luton）的住宅時，發現四處都是血跡。

He had boiling water poured on him and was stabbed. 由 Daily Mail 發佈於 2019年2月17日 星期日

身心煎熬的斯基爾當時瘦到44公斤，他與女方育有2名孩子，即便有了愛的結晶，他卻還是不斷受苦，他被麵包刀割傷，遭鐵鎚痛毆，還得睡在冰冷的地板好幾個月。女友見到警方前來，甚至謊稱是男生在自殘。

由於鄰居聽到爭執聲進而報警，斯基爾也被送往醫院，他的醫師說，當時他患有腦水腫，只有10天的生命，頭部曾受到重擊。所幸，命大的他最後成功活了下來，待在警車時，得知女方被逮捕後，他終於說出被虐待的經歷。

沃爾斯接受警方問話時，她說，「我拿著刀，只是想讓他待在屋內。」她還提到，當初不覺得會這麼嚴重，但確實看到很多血，「每當我們在車內爭吵時，我就會抓住我的髮梳，盡可能擊中他。」

癡心的斯基爾曾以為，女方會因為小孩而改變性格，但他的生活卻是越來越糟，手機和社群媒體帳號都被控制，有一次他被逼吃下安眠藥，最後根本不知道是怎麼回到家的。女方還騙過他，讓他以為自己的爺爺死了，他難過到落淚。

隨著女方入獄，斯基爾現今也展開新生活。他透過BBC闡述自己的傷痕，希望其他受害者挺身而出，即使是男性也會受到傷害，「如果你願意談論它，你只會變得更好。」