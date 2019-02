遭女友家暴「距離死神只有10天」　他掉齒被淋熱水還育有2孩

▲斯基爾的例子證明,不管是男性或女性都會遭到家暴。(圖/CFP)



國際中心/綜合報導

英國23歲男子斯基爾(Alex Skeel)曾被前女友沃爾斯(Jordan Worth)嚴重虐待,他的體重一度掉到44公斤,身上有著多處刀傷,他的牙齒還被打掉,家中滿是鮮血。如今,看見女方被判刑後,他公開闡述自己的經歷,希望幫助更多家暴受害者站出來。

沃爾斯2018年4月被判處7年半徒刑,她是英國首位被判定犯有強制與控制行為的女性。斯基爾2012年認識女方,起初他墜入愛河,後來他的SIM卡卻被分成兩半,生活遭到嚴重管控,與對方分手後,卻得知前女友懷孕的消息,他以為沃爾斯會改變個性便決定複合。

回憶交往的過程,斯基爾相當痛苦,對方連他穿什麼都要管,他也不得與家人、朋友聯絡。有一次沃爾斯甚至朝他潑熱水,還用髮刷敲掉他的牙齒,警方來到位於英格蘭魯頓(Luton)的住宅時,發現四處都是血跡。

He had boiling water poured on him and was stabbed.