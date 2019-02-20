逃家加入IS嫁給聖戰士！少女產子想回家　遭英國政府剝奪國籍

▲貝居姆期盼能夠回家。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國19歲女子貝居姆（Shamima Begum）2015年與學校朋友一起前往敘利亞，她隨後加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）並嫁給聖戰士。她近期受訪時坦承想回英國，不過，根據消息人士指出，她的國籍很可能已被英國政府剝奪，她的家人預計會提出上訴。

BBC報導，貝居姆2015年翹家離開倫敦東部，她先前於周末生下一名兒子，在敘利亞的難民營被發現。近期接受採訪時，她表示現在只想回到英國，安靜撫養自己的孩子。

然而，根據英國政府消息人士指出，貝居姆的英國國籍可能會被剝奪，因為她有資格獲得另一個國家的公民身分。貝居姆的母親也收到相關信件，證實這個決定；家庭律師阿康吉（Tasnime Akunjee）表示，一家人對於此事感到失望，正考慮所有的法律途徑。

依照1981年的《英國國籍法》（British Nationality Act），人士可以被褫奪公民身分，如果內政大臣認定這「有利於公共利益」。貝居姆被認為具有孟加拉國的身分，但她表示，自己沒有孟加拉護照，也從未去過該國。

英國內政部發言人說，內政大臣的首要任務就是確保英國人與任何居住此地人們的安全，部門不會對個案進行評論，然而，取消公民身分的決定都是出於合宜的證據，並不會隨便做出判斷。

曾擔任恐怖主義立法獨立檢閱人的卡萊爾（Lord Carlile）認為，如果貝居姆的母親是孟加拉國國民，貝居姆也會是同樣的情況。類似的案件並不是首例，去年，2名英國男子被指控是IS成員，在敘利亞遭逮捕後，公民身分也被褫奪。

In the UK, when you join ISIS, you lose your citizenship. In Canada, you get poetry lessons courtesy of Trudeau. The... 由 Ontario Proud 發佈於 2019年2月19日 星期二

貝居姆表示，她並不後悔前往敘利亞，而且曾受到聖戰士「斬首影片」的啟發，不過，她沒有百分之百同意IS的所有行為，她對2017年曼徹斯特體育館的恐攻感到震驚，當時有22人死亡，「這是錯的，無辜的人被殺了。」

貝居姆在訪談中透露自己的渴望，「實際上，我認同一些英國人的價值觀，我願意回到英國再次安頓下來並重建。」她2015年2月與朋友蘇丹納（Kadiza Sultana）、阿貝斯（Amira Abase）離開英國；前者在房屋被炸毀時死亡，後者則是下落不明。

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