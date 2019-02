逃家加入IS嫁給聖戰士！少女產子想回家　遭英國政府剝奪國籍

▲貝居姆期盼能夠回家。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

英國19歲女子貝居姆(Shamima Begum)2015年與學校朋友一起前往敘利亞,她隨後加入極端組織「伊斯蘭國」(IS)並嫁給聖戰士。她近期受訪時坦承想回英國,不過,根據消息人士指出,她的國籍很可能已被英國政府剝奪,她的家人預計會提出上訴。

BBC報導,貝居姆2015年翹家離開倫敦東部,她先前於周末生下一名兒子,在敘利亞的難民營被發現。近期接受採訪時,她表示現在只想回到英國,安靜撫養自己的孩子。

然而,根據英國政府消息人士指出,貝居姆的英國國籍可能會被剝奪,因為她有資格獲得另一個國家的公民身分。貝居姆的母親也收到相關信件,證實這個決定;家庭律師阿康吉(Tasnime Akunjee)表示,一家人對於此事感到失望,正考慮所有的法律途徑。

依照1981年的《英國國籍法》(British Nationality Act),人士可以被褫奪公民身分,如果內政大臣認定這「有利於公共利益」。貝居姆被認為具有孟加拉國的身分,但她表示,自己沒有孟加拉護照,也從未去過該國。

英國內政部發言人說,內政大臣的首要任務就是確保英國人與任何居住此地人們的安全,部門不會對個案進行評論,然而,取消公民身分的決定都是出於合宜的證據,並不會隨便做出判斷。

曾擔任恐怖主義立法獨立檢閱人的卡萊爾(Lord Carlile)認為,如果貝居姆的母親是孟加拉國國民,貝居姆也會是同樣的情況。類似的案件並不是首例,去年,2名英國男子被指控是IS成員,在敘利亞遭逮捕後,公民身分也被褫奪。

