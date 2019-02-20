文在寅與川普通話：願恢復與北韓經濟合作「幫助推動無核化」

▲文在寅與川普通話。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

第二次「川金會」即將於本月底在越南河內舉行，美國總統川普和南韓總統文在寅也在19日晚間通電話會談，兩人提到了有關二次川金會的內容和談判策略，文在寅提到，若對無核化有幫助的話，南韓已經準備好恢復與北韓的合作，他也稱讚川普的領導能力。



《韓聯社》報導提到，川普和文在寅在電話中協商有關川金會的事宜。文在寅提到，若是可以幫助推動北韓無核化，南韓已經準備好恢復與北韓的經濟合作。他也向川普提到，南韓可以扮演提供對應措施的角色，這些措施包括重新連接朝鮮半島的鐵路及公路，以及經濟合作方案等，來減輕美方的負擔。

南韓青瓦台發言人金宜謙提到，在雙方的通話中，川普向文在寅界適合內穿金二會的準備進度，「雙方領到非常坦誠對話，討論到合作方式，來幫助二次川金會進行」 。金宜謙表示，川普總統表現出對於二次川金會的高度期待，並會繼續和文在寅保持進密聯繫。

同時，川普也表示，期待在河內的峰會可以取得重大成果，並且希望峰會結束後親自與文在寅見面，分享川金會後協商結果。文在寅則稱讚川普為朝鮮半島無核化我做的努力，且川普的領導能力讓這項過去無法達成的成就實現了，川普則說美方和南韓都做得很好，兩國之間的盟友關係比之前更棒了。

二次川金會將於27、28日於越南河內舉行，日前3名了解金正恩行程的消息人士向《路透社》表示，金正恩將提早於25日抵達越南，與越南國家主席阮富仲會面，進行國事訪問，接著再依照計畫展開峰會行程。但此消息還未獲北韓官方證實。