27歲女堅持嫁80歲翁　「爺孫戀」12年後近況曝光啦　網看呆！

圖文／鏡週刊

越南一對相差53歲的爺孫戀情侶，12年前結婚時被無數社會大眾看衰，夫妻倆的現況近日被越南媒體公開，兩人不但育有一對子女，92歲經營有機農場的丈夫回家還會做妻子最愛的料理給她、記得每一個紀念日，讓網友大讚「是真愛」。

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92歲的阮翁（Nguyễn Hữu Trọng）曾有過3段婚姻，12年前遇上27歲的丁女（Đinh Thị Thoan），兩人相戀不久就決定相守終身，當時在越南引起龐大輿論，認為兩人的愛情不可能長久。

12年過去，越南媒體曝光兩人婚後生活，目前兩人育有一對子女，阮翁經營一家有機農場，回家會做丁女最喜歡的料理給她吃、幫忙各種家務，也記得每一個紀念日和節日，兩人會在睡前談心，阮翁因為年紀已高，也會為了能夠多陪伴家人而鍛鍊身體，並每天花1個小時和孩子相處，他認為婚姻長久的祕訣就是「禮讓」。

丁女則表示，當初連生兩個孩子的時候，心情確實會很忐忑，但是對方給她滿滿的安全感，12年過去還像當初熱戀時候一樣體貼、細心，每天主動幫忙做家事、做料理，在花園裡種滿她喜歡的花，記得每一個紀念日和節日，在在都讓她確信，這個婚姻是她做過最正確的決定。



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