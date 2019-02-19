快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳病逝巴黎　享壽85歲

▲卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

時尚老佛爺香奈兒卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日傳出過世，據了解，今年他先缺席高級服裝訂製秀，當時品牌表示卡爾拉格斐累了，沒想到法國媒體《費加洛報》（Le Figaro）稍早傳出卡爾拉格斐逝世消息。

英國《鏡報》（Mirror）據消息報導，卡爾拉格斐因重病數周前住進巴黎一間醫院，並缺席巴黎2場香奈兒秀，不過品牌公司當時只表示，他感覺到疲累才沒出現。

卡爾拉格斐一生在時尚界貢獻超過70年，備受時尚業推崇及尊敬，如今傳出2019年2月19日逝世於巴黎，享年85歲。

春夏高級訂製服系列大秀是每年時尚界重頭戲，老佛爺今年因為身體不適，一月底首度缺席於巴黎的謝幕儀式，這也是卡爾為香奈兒工作36年來首度缺席大秀，改由服裝工作室總監Virginie Viard獨自牽著模特兒代為謝幕。當時引發外界揣測，認為這位與卡爾密切工作近30年的好夥伴Virginie Viard，會是下一位接班人。

請繼續往下閱讀...

▲卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。（圖／CFP）



根據《Harper's BAZAAR Taiwan》，德國出生的Karl Lagerfeld身兼Chanel、Fendi、個人同名品牌創意總監，自1983年成為Chanel品牌設計師以來，去年首次回到故鄉德國漢堡（Hamburg）作秀，選址於當地著名建築易北愛樂廳（Elbphilharmonie），舉行Chanel 2018 工坊系列服裝秀，展出一系列海軍風格呼應漢堡港都特質的服裝作品。

在秀後採訪中表示「我從未離開（漢堡），這是我的一部分」的他，將向來以城市文化作為靈感主軸、展演精湛工藝的工坊系列帶到家鄉，想來有著不凡意義，令人猜測此舉有著迎來設計生涯尾聲的意味。

▲卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。（圖／CFP）

卡爾拉格斐曾在接受法國雜誌《Numéro》專訪時，語出驚人地表示：「所有設計師都討厭我！」且當時尚圈、明星們在討論#Me Too反對職場性騷擾運動時，他說：「若不想脫褲子，就不要當模特兒，可以去尼姑庵，他們一天到晚都在招人。」

卡爾會這樣說，主因還是在於模特兒的工作就是設計師的衣架，光是在大秀後台就必須在工作人員眼前快速更衣，伸展台上的光鮮亮麗，與後台忙於換裝的模樣大不相同。

曾經有長達15年時間嚴格減肥，卡爾拉格斐直白地說，「我減掉200磅，只為能穿上Hedi Slimane所設計的西裝」、「在我20歲以前，我時常健身。衣服底下的肌肉線條是結實的」，瘦身成功的他，也開始盡情吃想吃的東西，心理上、生理上都對自己很滿意。