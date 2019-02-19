金正恩可能「走陸路到河內」　北韓官員現身中越邊境火車站

▲ 北韓最高領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

川金二會將屆，北韓與美國都已經派遣官員前往越南，但雙方對於峰會的相關細節始終三緘其口。法新社19日引述消息稱，一支北韓先遣團日前乘坐一條經由中國前往越南北部的市（Lang Son）的熱門火車路線，引發外界議論，猜測北韓領袖金正恩或許選擇以陸路方式前往越南，出席與美國總統川普的第二次高峰會。

金正恩與川普的第二次峰會預定27日至28日在河內舉行。一名越南政府消息人士向法新社透露，數名北韓官員18日前往了與中國大陸接壤的邊境地區。消息人士說，「一支北韓官員團周一出現在諒山，他們是從河內搭車過去的。」

日本朝日電視台則報導，有一團北韓官員出現在靠近中國邊境的火車站，並仔細調查了當地路況。由於諒山市沒有機場，因此外界猜測金正恩很可能透過鐵路或公路，以陸路方式取道中國進入越南。

法新社指出，從平壤出發，途經北京、諒山到河內距離將近4000公里，若搭乘火車，估計得花費約60小時的車程。根據南韓「北韓新聞」（NKNews）網站引述的消息來源，金正恩若搭乘專列可能會「造成許多問題」，因為慢速列車會妨礙中國高速鐵路的運行。

報導指出，金正恩另一項可能的出訪路經，可能先經鐵路到北京，再轉搭飛機飛往河內。金正恩先前也經多次經由陸路從平壤前往北京，而他上一次與川普在新加坡會面時，也是搭乘向中國租借的飛機。