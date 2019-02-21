22歲「空降兵精英」對決51歲老保全　散打冠軍秒被KO斃命！

國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科通信與大眾傳媒部（Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media）大樓前，近日發生一起離奇命案。一名體格壯碩、曾在空降部隊服役的22歲散打冠軍巴甫洛夫，因故與一名51歲保全發生口角衝突，雙方大打出手，未料巴甫洛夫遭擊倒後不幸斃命。

綜合俄羅斯媒體報導，22歲男子根納季•巴甫洛夫（Gennady Pavlov）來自奧廖爾州，是一名散打運動員，曾在全國性比賽中獲得冠軍，同時也是各項散打賽事的常勝軍。此外，他還曾在俄羅斯軍隊中精英的空降部隊中服役。

根據消息，事發在2月17日清晨，巴甫洛夫從一處夜店離開後，行經莫斯科特維爾大街時，疑似因路不熟而試圖穿越一處禁止通行區域，被51歲保全攔下。保全要求他出示證件，並詢問他擅闖禁區的原因，最後雙方一言不合大打出手，互毆過程中巴甫洛夫被打倒在地，隨後失去生命跡象。醫師懷疑，其死因為心臟衰竭，不過確切死因仍有待驗屍報告出爐。

▼22歲的巴甫洛夫曾在空降部隊服役。（圖／翻攝當事人VK帳號／下同）



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