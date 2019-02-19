川金會前夕！安倍預告熱線川普談「無核化、日人遭綁」議題

▲日本首相安倍晉三與美國總統川普（Donald Trump）預計在20日熱線。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

隨著川金二會即將於27日、28日在越南河內正式登場，日本首相安倍晉三19日在首相官邸內所舉辦的執政黨聯絡會議中表示，在川金二會前將與川普進行熱線通話，加強日美雙方交流，並擬定未來相關對策。

根據《共同社》報導，安倍晉三19日在執政黨聯絡會議中談到美朝高峰會時表示，將在川金會前熱線川普，盡快協調美日之間的方針，藉以推動美朝關係的進程。據了解，熱線最快會在20日舉行，屆時除了朝鮮半島無核化之外，還將再度討論日本人遭北韓綁架一事。安倍強調，為了盡快解決相關問題，將不放過任何機會，果斷行動。

對於北韓綁架日人議題，安倍表示，「被綁架者的家屬也已經年屆高齡，希望能儘早解決此問題，再者，我想我應該親自與金正恩委員長見面。」而安倍也在該會議提到，將會盡快通過2019年度的預算案，作為經濟方面的最大對策。

另一方面，在第一次川金會前，安倍晉三正好出訪美國與川普會面，當時就曾經敦促美方與日本共同重申北韓以「完全、可驗證、不可逆」的方式來棄核，並期望藉由川金會來解決綁架日本公民與廢棄各種射程的彈道飛彈等議題。