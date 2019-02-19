逛恰圖恰市集得靈感！27歲美女創300億零售平台　成亞洲最年輕10億執行長

▲27歲美女學霸因為逛曼谷市集，突現靈感自創300億時尚零售平台。（圖／翻攝自Facebook／Ankiti Bose）



實習記者陳妙津／綜合報導

市價近10億美元（約308億元台幣）的Zilingo時尚零售平台的靈感竟源自曼谷市集，且創辦人還是一位27歲的美女學霸！執行長安姬蒂．波塞（Ankiti Bose）23歲時逛曼谷知名的恰圖恰市集（Chatuchak market），發現來自泰國各地的5000多家小攤販缺乏擴展業務的機會，讓她突然有了零售電商的創業靈感。

據彭博資訊報導，波塞當時住在印度班加羅爾，並在印度紅杉資本公司擔任分析師，在某次與鄰居卡普爾（Dhruv Kapoor）的閒聊中，兩人發現彼此都具有創業雄心，且卡普爾正好在Kiwi遊戲製作公司擔任軟體工程師，雙方專長和技術恰好互補相輔，於是雙雙辭去工作，各拿出3萬美元存款出來創業，在新加坡成立時尚平台Zilingo，專為東南亞小零售商開拓業務。波塞提及往事表示，「我們當時一無所有，因此決定追尋夢想。」

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▲Zilingo業績成長快速，一切歸功於執行長波塞的好眼光。（圖／翻攝自Facebook／Ankiti Bose）



Zilingo於2015年先在泰國和柬埔寨設立據點，並在之後幾年中發展，陸續於8個國家設立辦公室，並在印尼、泰國、菲律賓等地經營電商網站，該業務更預計將擴展至澳洲，2018年3月的營業額甚至比2017年同期多出12倍。發展快速也讓Zilingo跨足軟體研發市場，方便店家與各國工廠聯繫，並協助跨竟運輸與倉儲。

如今，在新一季的融資中，Zilingo已獲得2.26美元的贊助，也讓公司價值達到9.7億美元。現年27歲的波塞現在除了是全球23位女性新創創辦人之一，同時也是讓公司到達該規模的亞洲最年輕執行長。

波塞表示，因為父親是印度國營石油的工程師，從小她就必須跟著到處搬家，才能接觸到各地不同文化和語言，對往後人生影響至深。就學時她攻讀數學與經濟，後來前往Mckinsey顧問公司、紅杉資本工作，也學到創業所需的視野與經驗，並提到剛創業的那幾年「每天都工作18小時，因為真的太有趣了！」

▼波塞從小成績優異，樂於學習，剛創業時每天甚至工作18小時。（圖／翻攝自Facebook／Ankiti Bose）