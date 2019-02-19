「巨型黑手臂」插進肛門卡住！醫生拔出都傻眼…網嘔：聞到惡臭

▲這隻手臂模型大小完全就跟成年人手臂一樣。（圖／翻攝自VK）



國際中心／綜合報導

不少人會為追求刺激，把各式各樣稀奇古怪的東西塞入體內，但也千萬別玩過頭了！日前又發生一起奇葩病例，俄羅斯一名病患因肛門卡異物拔不出來，無奈只好到醫院求救，沒想到醫師竟從他的直腸內取出一隻「黑色手臂模型」，當場把醫療團隊全嚇傻。

據外媒報導，一名網友在社群網站《VK》PO出照片指出，這名病患因為肛門內卡了一隻黑色的巨型手臂模型，到醫院請求醫師幫忙。從照片中可以看到，這個已取出的手臂模型，無論怎麼看，都與正常成年人的手臂一樣大，完全無法想像是如何塞進肛門，就連經驗老道的醫生在取出後也被嚇壞，完全不可置信。

這幾張瘋狂的照片PO出後馬上引起網友熱議，甚至被轉發到台灣論壇上，網友紛紛留言表示，「感覺有味道飄出來」、「我聞到一股惡臭」、「人體無極限！」、「太驚訝了，這麼大一個耶」、「好深的千年殺」、「再說跌倒滑進去的我不信喔。」

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▲X光照清楚可見，整隻手臂模型卡在肚子中 。（圖／翻攝自VK）

把東西塞入肛門的奇葩事件並不稀奇！大陸先前就傳出一名男子將3條大泥鰍塞入肛門，最後只能剖腹取出的奇葩事跡。有網友驚呼「泥鰍這麼大是因為」？廣西醫科大學第一附屬醫院普通外科住院醫師羅思文說，「據說是台灣品種」，他也語重心長呼籲，「大家玩歸玩，還是需要把握住尺度。」

▲醫師貼出患者的電腦斷層掃描，「生活水準提高了，玩法都不一樣了。大家玩歸玩，還是需要把握住尺度。」