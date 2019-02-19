日本岐阜縣又爆豬瘟！　「5775頭豬依法撲殺」3月3日前掩埋

▲ 去年9月，岐阜縣傳出豬瘟疫情，如今再度被檢驗出豬瘟 。（圖／取自免費圖庫pexels）



國際中心／綜合報導

日本岐阜縣一間養豬場19日再度被驗出豬瘟陽性反應，依法必須撲殺場內共5775頭豬隻，並在3月3日以前掩埋、消毒。據《朝日新聞》報導，當局18日中午接獲養豬場通報說，有豬隻食慾不振；檢驗結果於19日上午出爐，豬隻確實感染豬瘟。

報導指出，岐阜縣的豬瘟疫情蔓延，周圍地區的野豬也遭受感染，該縣目前為止已確認了153例感染。當局19日上午10時30分召開會議，討論控制疫情的措施，縣政府也已請自衛隊派員協助。

日本自從1992年以來就未曾出現豬瘟，去年9月，岐阜縣的養豬場被檢驗出豬瘟，縣內8個養殖場都傳出疫情。此外，大阪府、長野縣、滋賀縣、愛知縣及滋賀縣共5府縣養豬場都受到波及。

日本「豬瘟」（Classical Swine Fever）與「非洲豬瘟」（African Swine Fever）不同，日本豬瘟病毒較弱，是「瘟疫病毒屬」（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，已有疫苗；非洲豬瘟則是「非洲豬瘟病毒屬」（Asfivirus），屬於DNA病毒，目前仍無疫苗。