喀什米爾再爆槍戰！印巴衝突升溫　莫迪：面對恐怖主義不應坐以待斃

▲喀什米爾槍戰，平民房屋遭燒毀。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印度與巴基斯坦間的緊張關係逐漸升溫，15日才有印度部隊遭自殺炸彈客攻擊，19日印度軍隊又在喀什米爾（Kashmir）與爆發激烈槍戰，造成至少9人死亡，包含3名武裝份子、4名印度陸軍與1名警察。印度總理莫迪表示，不應坐以待斃，應起身對抗恐怖主義。

根據印度軍方說法，當時印度派遣部隊在發生炸彈攻擊的普爾瓦馬（Pulwama）地區進行搜查時，遭到激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad）「不分青紅皂白地」攻擊，除了軍隊以外，也有部分平民受傷。目前印度當局已經加強搜查行動，但據傳激進組織槍手已經潛逃。印度總理莫迪（Narendra Modi）認為，全球應團結對抗恐怖主義，「若是在打擊恐怖分子及其支持者上猶豫不決，等於是鼓勵恐怖主義。」

印度政府將先前發生的自殺炸彈攻擊，歸咎於巴基斯坦，認為該國在背後支持穆罕默德軍，並發布聲明，要求巴基斯坦停止支持在其領土上活動恐怖份子和組織，拆除恐怖主義組織運作的基礎設施。巴基斯坦政府則強烈反對印度政府未經調查，即將激進組織與其政府做連結。

穆罕默德軍是一個屬於巴基斯坦的組織，在具有爭議的印巴國家邊界活動，該組織從2001年起被美國國務院認定為恐怖主義組織，旨在將印度駐軍趕出喀什米爾。