平壤人每天擠老舊地鐵、公車！　金正恩全面翻新交通工具

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北韓私家汽車悉少，人民大多依賴老舊的大眾交通工具通勤，北韓領導人金正恩最近將平壤的地鐵、電車及公車車廂升級，讓首都約300萬人的生活更便利。《華盛頓郵報》報導，有3輛新的電車車廂已開始在平壤街頭上線，所有交通工具的統一票價相當便宜，只要5北韓元（約新台幣0.019元）。

報導指出，北韓大眾運輸系統緩慢又不舒適，尤其電車更是世界上數一數二地擁擠。這項番新雖然來得晚，但仍是一項進步，北韓官媒大肆最近也報導這項新政績、宣揚領導人提高人民生活水準的用心，也刊登金正恩親自檢視地鐵和電車車廂的照片。

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▲▼ 平壤的大眾交通工具緩慢又不舒適，尤其電車更是世界上數一數二地擁擠。（圖／達志影像／美聯社）



平壤市區的地鐵、電車及公車上經常擠滿人，地鐵站的裝潢受蘇聯影響，建造地非常華麗。此外，為了防止核武攻擊，也挖得相當深。地鐵通常3至5分鐘一班車，周一至周五約能運輸40萬人。不過，地鐵只有兩條線、停靠17站，僅在大同江的西側運行。

報導指出，北韓的計程車越來越普遍，但對於大多數的人來說，價格仍偏高。工廠或官方的專用車是不少人的另一種選擇，腳踏車和電動自行車也很受歡迎，機車則較為罕見。

▲▼ 這項番新雖然來得晚，但仍是一項進步。（圖／達志影像／美聯社）

