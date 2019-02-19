前老闆變屬下！　水電工「爽中7.6億」霸氣買下原公司

▲加拿大水電工隨手買彩劵，竟喜中7.6億台幣。（圖／翻攝自OLG官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大水電工傑森2日隨手買下彩劵，原先沒有多加留意，事後竟發現自己中了3300萬加幣（約台幣7.6億元），但他不僅沒有想要退休，反而霸氣買下自己工作的公司，搖身變成前老闆的老闆！

綜合外媒報導，48歲的傑森（Jason Goreski）居住於安大略省（Ontario），在供暖製冷的公司（Gas Plus）已服務了20年，可稱得上是經驗豐富的資深水電工。他2日時前往市區隨手買下一張彩劵，事後也沒有太放在心上，但隔日正準備和女友娜塔莎（Natasha）出門旅遊時，傑森順便滑了一下手機，檢查彩劵是否中獎，沒想到這一看，瞬間把他嚇呆了，因為6個號碼竟然與他昨日買的彩劵完全一致！

請繼續往下閱讀...

▲中獎示意圖 。（圖／www.pakutaso.com）



傑森趕忙讓娜塔莎也檢查一番，再次確認他們的確中了3300萬加幣的大獎，不可置信的兩人也打電話給傑森兒子三度確認。傑森表示，自已雖然得獲大獎，但並沒有辭職或退休的打算，而是霸氣買下原工作公司，當前老闆的老闆。目前他手下共有12至15名員工，但並不滿足於此，此後更打算繼續進行業務擴張，並預計在7月時重啟已翻修好的辦公室。

除了事業外，傑森同時打算利用這筆錢改善生活，他買下一艘船及一棟碼頭別墅，還準備幫助身為單親媽媽的妹妹麗莎，也將捐助醫院及安養機構，並計畫以因癌症而死的父親名義創辦基金會，幫助當地社區人們，「這對社區來說很重要，在我爸過世以前，每當看到有人中獎的新聞，就會說希望得獎者是當地人，因為這樣才會把錢留下來幫助在地，如今我想完成他的心願。」