廁所是不潔象徵！6億印度人寧願走1小時到野外　也不在家中蓋廁所

▲印度受長期文化與衛生習慣影響，讓許多人寧願在野外便溺。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

生理需求是人類最基本的訴求，但在印度由於廁所數量嚴重不足，導致全國超過5成、近6億人口都必須在戶外便溺。在印度街邊，隨處都可看到男性在路邊大小便，而女性則是只能趁著天黑或是凌晨沒有人的時候，偷偷跑到野外大小便，更常常因此發生不肖人士趁此性侵女性的案例。為此，印度政府積極改革，努力興建廁所，將印度農村地的廁所覆蓋率提升至98%，但當地民眾卻因長期的文化與衛生習慣，認為廁所對家中神明不敬，不願意使用廁所。

莫迪（Narendra Modi）政府上任後，為了改善相關問題，在各地農村興建了9000多萬個廁所，甚至提供補助款，鼓勵民眾在家中興建廁所，希望能藉此改善公共衛生與相關安全問題，沒想到當地民眾卻不領情，因為宗教信仰與生活習慣早已根深蒂固，依然不願意使用廁所便溺。

事實上，許多印度人相信，廁所是不潔的象徵，建在家中不但不衛生且對於供奉的神明不敬。而排泄物是污穢之物，只有種姓制度中的賤民才能觸碰並負責清潔，非賤民的印度人是不可以進行「清潔廁所」如此不潔且可恥的工作，但法律卻規定禁止雇用賤民打掃廁所，因此大部分的印度人寧願在野外大小便也不願意使用廁所。另一方面，由於印度長期缺水，連飲用的水都不夠了，還要將大量珍貴水資源拿來沖馬桶，實在是太奢侈。