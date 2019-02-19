有望發展正式外交關係！川金會前夕傳：美國北韓將互設聯絡處

▲北韓領導人金正恩與美國總統川普。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於27日、28日於越南舉行川金二會，而CNN日前卻引述兩名消息人士的說法稱，美朝雙方正積極考慮互相派駐聯絡官，並在設立聯絡處，此舉勢必對未來兩國建立正式外交關係有相當大的影響。

根據CNN報導，川普與金正恩兩人2018年在新加坡舉行第一次川金會時，曾在聯合聲明中承諾，「將根據兩國人民和平與繁榮的期望，建立全新的美朝關係。」而這份聲明也被視為替兩國的正式外交關係重新點燃了曙光，根據分析，如果一切發展順利，即使沒有建交，在正式關係也會有新的進展。

兩名不願具名的外交消息人士指出，美國與北韓近日已經開始討論相關對策。消息人士表示，美國與北韓的第一個動作應該是互相交換聯絡官，美國也有可能派出精通韓文的韓裔外交官，前往北韓當地設立聯絡辦事處。消息人士更強調，目前的僵局已經讓北韓開始期待美國能做出某些「重大的決定」。

另一方面，《路透社》報導，金正恩將提早於25日抵達越南，與越南國家主席阮富仲會面，進行國事訪問，接著再依照計畫展開峰會行程。金正恩抵達河內後，將與越南官員會面；但由於金正恩的行蹤相當敏感，必須保密，他要求匿名。另一名消息人士透露，金正恩將訪問北寧的製造業基地和工業港口城市海防。還有一名知情人士表示，阮富仲將在出訪鄰國寮國以前，與金正恩會晤。