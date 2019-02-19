中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

▲校方認為中性廁所有助於減少霸凌、破壞公物，還有在廁間抽菸，之後有數百間學校仿效。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中性廁所在英國越來越常見，不少學校認為這種廁所的設立有助於減少霸凌，也能夠包容跨性別人士，然而卻有女學生表示，男生時常以女生的如廁時間，猜測是否月經來了，造成相當大的困擾，和遭到性騷擾沒有兩樣。

根據《太陽報》報導，女權組織Women’s Voice Wales表示，「我們聽說有些女孩白天不喝水，以減少去廁所。」也有中學女生家長反應，「男生總是用女生上廁所時間長短，猜測她們是不是月經來了」造成女學生因月經到來而焦慮，影響日常生活，甚至開始拒絕上學。

Women’s Voice Wales指出，女學生的「安全與尊嚴」遭到忽視，並且因為過於尷尬而放棄投訴，當局應重新審視相關政策，分別設立男廁與女廁，取代中性廁所。英國教育部表示，校方必須為「8歲以上男童與女童提供性別分隔廁所」，依照法律規定，不得以中性廁所取代分隔性別的廁所。

家長霍桑（Susan Hawthorne）贊同女性組織的訴求，「拒絕中性廁所，喚醒監管機關！」另一位家長摩根（Emma Morgan）則有不同的想法，表示自己的女兒使用中性廁所時，從未遇過任何問題，「它們位在走廊旁的開放空間，沒有人能夠潛伏或進行不良意圖。」威爾市政府則為這些設施辯護，稱其「合乎用途」。

曼徹斯特一所中學在2000年設立第一間校園中性廁所，校方認為這有助於減少霸凌、破壞公物，還有在廁間抽菸的情形，之後有數百間學校仿效。