影／川普籲委內瑞拉接受瓜伊多　強調：有可能採取軍事行動

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美國總統川普日前在一場公開演講中，再度呼籲委內瑞拉軍方支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為總統。川普宣稱，拉丁美洲將迎來新的一天，並強調美國正積極替委內瑞拉尋求「和平的權力過度」，但不排除採取任何軍事行動的可能性。

▲川普在佛州委內瑞拉社區演講。（圖／達志影像／美聯社）



川普18日在邁阿密的佛羅里達國際大學（Florida International University）的委內瑞拉美國社區進行演講。他嚴肅地表示，委內瑞拉的數百萬人，正遭受飢餓與死亡的威脅，而坐擁石油資源的國家元首，卻獨攬政權、腐敗不堪。川普向現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府的官員喊話，「所有選擇都是公開的，未來的每一天，整個世界的目光都在你們身上，你們無法掩飾現在面臨的選擇。」

日前一架載有救援物資的美國C-17運輸機，降落在哥倫比亞，不幸被擋在委內瑞拉國門外，為此川普積極敦促委國的軍隊，允許基於人道主義的援助進入該國，並痛批，「獨裁者馬杜洛阻止能夠拯救生命的援助進入該國，他寧願看到人民餓死，也不給他們援助。馬杜洛不是委內瑞拉愛國者，他是古巴傀儡。」

根據2017年美國人口普查局數據，佛羅里達州有16萬6531位居民，認定自己來自委內瑞拉，佔全美委內瑞拉裔居民的一半。