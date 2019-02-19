中國重啟「駭客任務」回應貿易戰　美反恐領導：手段惡劣且有效

▲2018年美國起訴朱華和張士龍兩名中國駭客。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《紐約時報》獨家報導，美國的企業與政府單位，近來成為伊朗與中國駭客攻擊的目標，美國安全專家認為，自美國總統川普2018年決定退出伊朗核協議，並持續與中國進行貿易戰，來自兩國的駭客的攻擊性就越來越強烈。尤其對美國銀行、企業和政府機構的攻擊範圍，比以前更廣泛，有數十間機構受到影響，迫使國土安全部（DHS）在政府關閉期間發布緊急命令。

美國國家安全局（NSA）和民間資安公司火眼（ FireEye）的分析師指出，伊朗駭客攻擊的時間與中國重疊。根據9名情報人員、民間資安人員和熟悉駭客攻擊的律師指出，中國再次針對美國軍事承包商與科技公司發動攻擊，墓邊是竊取商業與軍事機密。目前已知有波音（Boeing）、奇異航空（General Electric Aviation）和電信業者T-Mobile等企業，成為中國駭客的鎖定目標，不過這些企業並無進一步回應，無法得知駭客是否成功。

4年前，所有針對產業的駭客行動，在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與中國國家主席習近平達成協議後放緩。隨著美中貿易戰逐漸升溫，中國的駭客攻擊又再度燃起，手段也更加隱密、複雜。美國反恐合作前領導人布倫納（Joel Brenner）表示，「網路是對手能夠用有效且惡劣的方式攻擊、報復我們，但遠遠達不到武裝攻擊或戰爭法門檻的一種方式。」

負責安資料保護的律師說，這些駭客並非直接侵入企業網站，而是攻擊網際網路服務供應業者（ISP），並利用加密網路通信、刪除伺服器日誌等技巧，可以入侵數十萬個、甚至數百萬個企業和政府網站，且不留一點痕跡。