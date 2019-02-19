悍拒總統贈屋　肯亞單親媽嫌半成品官員動手腳

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肯亞單親媽媽卡馬烏（Damaris Wambui Kamau）的兒子丹尼斯（Dennis Ngaruiya），以一首詩感動總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta），得到支付4年學費的承諾，並答應為他們建立一個像樣的家；如今，母子兩人見到被荒草包圍的破敗屋舍，簡直難以置信，因而拒絕接受，理由是那棟房子像是半成品，她懷疑有政府官員動手腳。

根據Daily Nation報導，在2014年10月的肯亞國防軍慶祝活動上，丹尼斯在眾人面前朗誦題為「我們的父親」的詩文，讚揚總統的成就與品德，讓肯雅塔十分高興，於是作出承諾，要為他們蓋一棟像樣的房子，並為男孩支付4年的學費。

單親媽媽卡馬烏在2018年收到通知，房子終於蓋好了，然而，她到場一看卻不禁傻眼，氣憤的表示，「這是個笑話，看看這棟房子，還有上頭的裂縫，出自總統偉大的智慧，所賜予我們的半成品。」

州議會發言人迪娜（Kanze Dena）澄清，「就我所知，房子已經完成裝修，但那位女士卻聲稱房子是用廢紙糊成的，我不明白她的意思。」這塊土地與在議會工作的Mike Getone的土地相鄰，「我不明白這家人為什麼不住進房裡，只有卡馬烏太太能夠解釋，她為什麼不願接受這棟房子。」

卡馬烏拒絕接受這棟距離市區4公里的破爛泥屋，相信這並不是肯雅塔總統答應送給他們的禮物，「總統先生希望讓我兒子的生活中留下一個難忘的紀念，我並不認為品質會這麼低劣。」