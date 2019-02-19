避免貿易戰！歐盟執委會主席：川普保證暫不對歐洲車加徵關稅

▲歐盟執委會主席榮科。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean－Claude Juncker）在18日刊登的一則訪談中提到，美國總統川普親口對他承諾，暫時不會對歐洲汽車加徵關稅。日前美國商務部呈給川普一摁有關國家安全的報告，讓外界預測川普可能會調整進口車的關稅至25%。



榮科在接受德國「斯圖加特日報」（Stuttgarter Zeitung）訪問時提到，川普向他保證不會對歐洲的車輛加徵關稅，他也認為這是值得信賴的承諾。榮科也提到，要是川普真的出奇不意地宣布加徵關稅，歐盟會立刻有所回應，如此一來，歐盟就沒有義務堅持從美國購買更多大豆和液化天然氣的承諾。

路透報導，一名歐洲聯盟委員會的發言人也在18日呼應榮科的話，他提到，歐盟的確很想改善與美國的貿易關係，但是若是川普決定對歐洲進口車加徵關稅的話，態度就會改變，「只要美國信守承諾，歐盟也會照做」。

美國商務部上週末呈給川普一份秘密報告，外媒普遍預測，報告中已為川普做好準備，可以稱進口汽車和汽車零件對國家安全購持威脅，以隨時將進口關稅調高到25%。在川普考慮時，這份報告仍會維持非公開，也讓整個產業，以及德國、日本和韓國等倚重汽車出口的國家感到不知所措。

美國任何對歐洲汽車加徵的關稅都會對德國的汽車工業造成嚴重打擊，對德國來說，美國是除了歐盟國家之外，最重要的單一出口國。德國產業聯盟（BDI）就呼籲美國政府，應該要盡速公布國家安全報告的結果，避免增添更多不確定性，影響產業。

